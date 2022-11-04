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Врач Белов назвал причины внезапной смерти во сне

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Белов назвал причины внезапной смерти во сне
Фото: shutterstock

Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, что внезапная смерть во сне — явление довольно редкое.

По словам эксперта, самая частая причина смерти во сне — обструктивное апноэ. Это остановка дыхания более чем на 10 секунд. Риск смерти во сне у больных этим недугом около 37 процентов, передает издание «Невские новости».

В момент остановки дыхания у человека поднимается давление, из-за этого может произойти остановка сердца.

Кроме апноэ, причиной смерти во сне могут стать сердечно-сосудистые заболевания. Среди них ИШС, инфаркт миокарда в анамнезе, аномальное отхождение коронарных артерий, пороки сердца.

Ранее врач Антон Ризаев рассказал, чем опасен храп. Так, хроническая травма гортани и глотки, вызванная вибрацией из-за храпа, способствует возникновению остановок дыхания во сне (апноэ), передает Nation news.

Смерть во сне может возникнуть абсолютно по разным причинам и в любом возрасте. Однако существует ряд заболеваний и факторов, которые повышают этот риск. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

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