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Депутат МГД: Строительство школы на 2,1 тысячи мест в Троицке закреплено в городском бюджете

Василий Плиткин
Город
Депутат МГД: Строительство школы на 2,1 тысячи мест в Троицке закреплено в городском бюджете
Фото: duma.mos.ru

Строительство школы на 2,1 тысячи мест в Троицке закреплено в столичном бюджете на 2023 год. Работы завершат с опережением сроков — в 2024 году. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщил депутат Московской городской думы от поселений ТиНАО Валерий Головченко.

— Это настоящий образовательный город — проект включает образовательную, общественную, развлекательную, досуговую, спортивную и научную зоны. Все это будет работать на то, чтобы у троицких детей были самые лучшие возможности для разностороннего развития, — рассказал он.

По словам депутата, в школе предусмотрены все самые современные возможности для детей. Здесь будут бассейн, IT-полигон, оранжерея, музей, обсерватория. Также планируется, что спортивными возможностями школы будут пользоваться не только ученики, но и обычные жители города.

— Для этого в проекте предусмотрен, например, особый «взрослый» вход, чтобы те, кто приходит на занятия на школьной территории, не пересекались с потоками учащихся, — приводит слова парламентария агентство городских новостей «Москва».

Головченко добавил, что бюджет столицы на 2023 год принимался в особых условиях.

— Это и беспрецедентное давление на нашу страну, и финансовые, и экономические санкции. Но даже в этих условиях абсолютным приоритетом для Москвы являются образование, развитие, здоровый образ жизни. Сильная, современная, отвечающая запросам детей и родителей школа — это неотъемлемая часть развития Москвы, — заключил депутат.

Принятый Мосгордумой бюджет столицы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов позволит продолжить реализацию социальных проектов. Такое мнение выразили опрошенные эксперты.

Строительство Мосгордума Школы Троицкий административный округ (ТАО)
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