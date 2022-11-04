Сальдо: Усиление ограничений для жителей Херсонской области не планируется

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В Херсонской области не планируется усиливать ограничения для мирного населения. Об этом сообщили в пресс-службе врио главы региона Владимира Сальдо в пятницу, 4 ноября.

— В частности, время комендантского часа остается без изменений — с 22:00 вечера до 05:00 утра следующего дня, — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что российские армия и силовые структуры защищают жителей Херсонской области от атак ВСУ как на фронте, так и в тылу.

Мероприятия по выявлению и ликвидации украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Херсона и области проводятся ежедневно, передает РИА Новости.

Ранее в этот день заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов заявил, что в Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона необходимо вывезти из зоны боевых действий. Он также отметил действия волонтеров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва в направлении Херсона.