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Американский полковник в отставке уверен, что Байден отправит войска США на Украину

Егор Провоторов
В мире
Американский полковник в отставке уверен, что Байден отправит войска США на Украину
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден может дать поручение об отправке американских войск на Украину, заявил американской прессе в пятницу, 4 ноября, экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

По его мнению, в настоящий момент идет активная подготовка к отправке американских солдат на территорию восточноевропейского государства. Бывший американский офицер считает это решение очень опасным и необдуманным, однако считает, что «к этому все идет».

Макгрегор выразил уверенность, что американский лидер может принять такое решение без одобрения от конгресса, поскольку на то имеются юридические основания в законодательной системе Соединенных Штатов.

Он назвал одной из главных трагедий для страны тот факт, что ее население живет в государстве с президентской формой правления, пишет РИА Новости.

В конце октября подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис потребовал от властей объяснений относительно того, что НАТО во главе с США наращивает присутствие в Восточной Европе и размещает войска рядом с Украиной.

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