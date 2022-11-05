Магазин Nike открылся в Москве под новым названием

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Россия, Московская область, Котельники, Новорязанское шоссе, 8с18 Карта всех событий

Первый за долгое время магазин спортивной одежды и обуви от американской компании Nike открылся в Москве в пятницу, 4 ноября, после смены своего названия на NSP. Торговая точка находится в Outlet Village «Белая Дача».

Продавцы-консультанты рассказали журналистам, что американский бренд на территории РФ выкупила компания Sport Point. Несмотря на смену вывески, ассортимент товаров обновленного магазина остался прежним, этот факт газете «Известия» подтвердили покупатели, посетившие торговую точку.

В начале августа организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предъявила американскому производителю одежды и обуви Nike иск о невыполнении гарантийных обязательств перед клиентами.

В конце июня американский гигант принял решение полностью покинуть российский рынок. Тогда отмечалось, что сайт и мобильное приложение будут больше недоступны на территории Российской Федерации, а магазины бренда, которые до этого были временно закрыты, больше не откроются.