Опубликован предварительный список пострадавших в результате пожара в Костроме

Опубликован предварительный список пострадавших и пропавших без вести в результате пожара в костромском кафе «Полигон». Об этом стало известно в субботу, 5 ноября.
Пострадавшие:
— Сергей Виноградов, 45 лет — термические ожоги нижней части спины, лица и рук 1-2-й степени, 12 процентов;
— Вячеслав Галанов, 25 лет — отравление продуктами горения;
— Александр Соколов, 33 года — порезы от стекла;
— Евгений Смирнов, 23 года — порезы от стекла.
Пропавшие без вести:
— Наталья Кинишемцева, 33 года;
— Юрий Зачиналов, 38 лет;
— Надежда Зачиналова, 38 лет;
— Любовь Бедошвили, 44 года.
По последним данным, за медицинской помощью обратились 49 человек. В общей сложности госпитализировано четыре человека. 15 посетителей погибли, их личности устанавливаются, сообщают «Известия».
Напомним, что ночью 5 ноября в здании кафе «Полигон» в Костроме произошел пожар. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. При этом медики заявили, что госпитализация людям не требуется. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».
Адвокат Елена Пономарева рассказала «ВМ», кто может быть виноват в случившемся и какое наказание ему будет грозить. По ее словам, виновным в трагедии в костромском клубе-кафе «Полигон» может быть признан не только человек, устроивший пожар. Наказание также может понести должностное лицо, ответственное за безопасность в заведении.