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Опубликован предварительный список пострадавших в результате пожара в Костроме

Араз Салехов
Происшествия
Опубликован предварительный список пострадавших в результате пожара в Костроме
Фото: МЧС России по Костромской области

Опубликован предварительный список пострадавших и пропавших без вести в результате пожара в костромском кафе «Полигон». Об этом стало известно в субботу, 5 ноября.

Пострадавшие:

— Сергей Виноградов, 45 лет — термические ожоги нижней части спины, лица и рук 1-2-й степени, 12 процентов;

— Вячеслав Галанов, 25 лет — отравление продуктами горения;

— Александр Соколов, 33 года — порезы от стекла;

— Евгений Смирнов, 23 года — порезы от стекла.

Пропавшие без вести:

— Наталья Кинишемцева, 33 года;

— Юрий Зачиналов, 38 лет;

— Надежда Зачиналова, 38 лет;

— Любовь Бедошвили, 44 года.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 49 человек. В общей сложности госпитализировано четыре человека. 15 посетителей погибли, их личности устанавливаются, сообщают «Известия».

Видео: МЧС России

Напомним, что ночью 5 ноября в здании кафе «Полигон» в Костроме произошел пожар. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал, что пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. При этом медики заявили, что госпитализация людям не требуется. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Адвокат Елена Пономарева рассказала «ВМ», кто может быть виноват в случившемся и какое наказание ему будет грозить. По ее словам, виновным в трагедии в костромском клубе-кафе «Полигон» может быть признан не только человек, устроивший пожар. Наказание также может понести должностное лицо, ответственное за безопасность в заведении.

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