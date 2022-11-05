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В МЧС пояснили отсутствие проверок пожарной безопасности в сгоревшем клубе в Костроме

Араз Салехов
Происшествия
В МЧС пояснили отсутствие проверок пожарной безопасности в сгоревшем клубе в Костроме
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Проверки пожарной безопасности в клубе в Костроме, где произошло возгорание, не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель (ИП), отнесенный к категории малого бизнеса. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает МЧС России.

— МЧС России не проводило проверки в отношении данного здания в связи с тем, что собственником указанного объекта являлся индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории микропредприятия (малый бизнес), а арендатор — ООО «Полигон» — в 2019-м году прекратил деятельность на данном объекте, о чем уведомил письменно надзорный орган, — цитирует сообщение РИА Новости.

Видео: МЧС России

Напомним, что ночью 5 ноября в здании кафе «Полигон» в Костроме произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек и серьезно пострадали еще пятеро. Подробности трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

Помимо этого, адвокат Елена Пономарева рассказала «ВМ», кто может быть виноват в случившемся и какое наказание ему будет грозить. По ее словам, виновным в трагедии в костромском клубе-кафе «Полигон» может быть признан не только человек, устроивший пожар. Наказание также может понести должностное лицо, ответственное за безопасность в заведении.

Могло ли стать причиной возгорания использование пиротехники и был ли у погибших шанс спастись, «Вечерней Москве» рассказал инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев.

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