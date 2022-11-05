Американский адмирал Ричард назвал конфликт на Украине признаком угасания военной мощи США

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Конфликт на Украине показал, что военная мощь США начинает угасать. Об этом в субботу, 5 ноября, заявил адмирал ВМС США Чарльз Ричард, чьи слова приводит газета The Wall Street Journal.

— Конфликт на Украине показал угасающую мощь американского военного сдерживания. Факт, который слишком немногие из наших лидеров, похоже, готовы признать публично, — отметил он.

При этом адмирал добавил, что ситуацию усугубляет тот факт, что США проиграли гиперзвуковую гонку Китаю и России. Такое, по мнению эксперта, заслуживает слушаний в Конгрессе США, сообщает РИА Новости.

При этом экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден может дать поручение об отправке американских войск на Украину. По его словам, в настоящий момент идет активная подготовка к отправке американских солдат на территорию восточноевропейского государства. Однако подобное решение он считает очень опасным и необдуманным.

В воскресенье, 30 октября, отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что украинская армия столкнулась с настоящим «логистическим кошмаром» из-за интенсивной траты снарядов и многообразия артиллерийских систем. Он уточнил, что солдаты ВСУ в день расходуют до шести тысяч боеприпасов и уже истощили собственные склады.