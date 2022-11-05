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Народный календарь. Почему важно успеть выйти замуж до 8 ноября

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Почему важно успеть выйти замуж до 8 ноября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Эта дата — церковный праздник, который в православном календаре записан как день памяти Дмитрия Солунского — христианского святого, великомученика.

Он также известен как Димитрий Мироточец. Ему молятся о помощи в битвах, а также о смелости и терпении.

Согласно поверьям, 8 ноября было важно помянуть погибших родственников за обеденным столом. На ночь важно было оставить стакан воды и чистое полотенце.

Это делалось с целью, чтобы души родственников могли напиться и умыться. Кроме того, в этот день нельзя ругаться, делать домашнюю работу, заниматься строительством и колоть дрова.

Приметы погоды:

Если в этот день тепло, то зима будет теплая и сырая.

Если выпал снег, то и на Пасху он пойдет.

За окном снег лежит или день морозный — весна будет поздней.

Если реки до этого дня лед не тронул, то до конца ноября морозов не будет.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему важно успеть выйти замуж до 8 ноября 2022 года

Именины отмечают: Василий, Антон, Афанасий, Дмитрий, Марк.

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