Народный календарь. Почему важно успеть выйти замуж до 8 ноября

Эта дата — церковный праздник, который в православном календаре записан как день памяти Дмитрия Солунского — христианского святого, великомученика.
Он также известен как Димитрий Мироточец. Ему молятся о помощи в битвах, а также о смелости и терпении.
Согласно поверьям, 8 ноября было важно помянуть погибших родственников за обеденным столом. На ночь важно было оставить стакан воды и чистое полотенце.
Это делалось с целью, чтобы души родственников могли напиться и умыться. Кроме того, в этот день нельзя ругаться, делать домашнюю работу, заниматься строительством и колоть дрова.
Приметы погоды:
Если в этот день тепло, то зима будет теплая и сырая.
Если выпал снег, то и на Пасху он пойдет.
За окном снег лежит или день морозный — весна будет поздней.
Если реки до этого дня лед не тронул, то до конца ноября морозов не будет.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Василий, Антон, Афанасий, Дмитрий, Марк.