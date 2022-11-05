Прокуратура призвала возбудить дело о халатности после пожара в клубе в Костроме

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Прокуратура выявила бездействие должностных лиц, организовывавших проверки клуба в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа в субботу, 5 ноября.

— Установлены факты бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания на улице Никитской, оказывавшего услуги общественного питания, — говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство направило в следственные органы материалы прокурорской проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье УК «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц».

При этом, по данным прокуратуры, несколько эвакуационных выходов в клубе «Полигон» были заперты, что спровоцировало давку, передает ТАСС.

В клубе-кафе «Полигон», расположенном в центре Костромы, произошла трагедия, которая унесла жизни 13 человек. Что произошло в здании клуба и кто может быть наказан за случившееся — в материале «Вечерней Москвы».

Власти региона объявили траур по погибшим при пожаре в клубе в Костроме 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия.

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев объяснил «ВМ», почему у погибших в костромском клубе «Полигон» был шанс выжить.

По словам специалиста, применение пиротехнического устройства вполне могло спровоцировать сильный пожар и обрушение кровли.