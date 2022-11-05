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Южный вестибюль станции «Маяковская» временно закрывали по требованию полиции

Евгений Жуков
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Южный вестибюль станции «Маяковская» временно закрывали по требованию полиции
Фото: mos.ru/Максим Денисов
Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

Южный вестибюль станции метро «Маяковская» был временно закрыт по требованию сотрудников полиции. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Южный вестибюль станции «Маяковская» (выходы 2–4) открыт для пассажиров. Станция работает в штатном режиме, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В сентябре москвичам рассказали о работе службы транспортной безопасности метрополитена. Так, под контролем сотрудников находятся 554 объекта метро, 18 объектов МЦК, шесть автовокзалов и автостанций, причалы в акватории Москвы-реки, включая причалы Северного и Южного речных вокзалов.

Благодаря опыту работы и профессионализму службы транспортной безопасности для горожан организовывают комфортные поездки.

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