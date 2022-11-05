Пожар в костромском клубе «Полигон» полностью ликвидировали

Фото: СК России

Пожар в клубе «Полигон» в Костроме, где погибли 13 человек, был полностью ликвидирован. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

— Полная ликвидация пожара объявлена в 20:40 по московскому времени, — передает ТАСС.

Кроме того, стало известно, что сотрудники СК России допросили собственника здания сгоревшего клуба.

В клубе-кафе «Полигон», расположенном в центре Костромы, произошла трагедия, которая унесла жизни 13 человек. Что произошло в здании клуба и кто может быть наказан за случившееся — в материале «Вечерней Москвы».

Власти региона объявили траур по погибшим при пожаре в клубе в Костроме 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия.

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев объяснил «ВМ», почему у погибших в костромском клубе «Полигон» был шанс выжить. Эксперт считает, что применение пиротехнического устройства вполне могло спровоцировать сильный пожар и обрушение кровли.