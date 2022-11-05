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В Херсонской области рассказали о готовящемся наступлении ВСУ на регион

Егор Провоторов
Общество
В Херсонской области рассказали о готовящемся наступлении ВСУ на регион
Фото: shutterstock

Украинские подразделения готовят очередное наступление на Херсонскую область, стягивая силы к линии фронта, сообщил в субботу, 5 ноября, заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Массированный огонь ведется вертолетами армейской авиации, самолетами тактической авиации, артиллерийскими группами и минометными батареями в рамках подготовки к штурму населенных пунктов.

По словам чиновника, на Николаевском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) при поддержке танков и авиации увеличили интенсивность обстрелов позиций союзных сил вдоль линии фронта от Благодатного до Александровки. На Бериславском и Андреевском участках были задействованы артиллерия и минометы.

Стремоусов рассказал о приближении к линии соприкосновения двух колонн военной техники. Одна из них численностью порядка 20 танков убыла в направлении Давыдова Брода, а другая — состоящая из бронемашин — отправлена на тралах в сторону Снегиревского участка. Также в Березнеговатое был переправлен личный состав пехотных подразделений.

На своем канале в Telegram замглавы херсонской администрации написал, что российские силы уничтожили огневую позицию самоходной артиллерийской установки ВСУ «Акация» в окрестностях населенного пункта Майское.

В минувший четверг, 3 ноября, Стремоусов заявил, что ситуацию на линии соприкосновения в Херсонской области в настоящее время нельзя назвать критичной, российская армия с успехом отражает попытки ВСУ пробить оборону.

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