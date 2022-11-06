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В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

Георгий Соланович
Общество
В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
Фото: Pixabay

«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 21 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье, 6 ноября.

— До 21 ноября на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан, — написал Гладков в Telegram.

По его словам, также на две недели был продлен запрет на запуск петард, фейерверков и салютов. «Желтый» уровень теропасности действует в регионе с 11 апреля.

1 ноября власти Белгородской области попросили правительство России выделить федеральную помощь на восстановление сел, пострадавших от обстрелов. Помощь властей требуется для строительства новых домов и выделения жилищных сертификатов. Гладков тогда отметил, что наибольшие повреждения получили граничащие с Харьковской областью Украины села — Журавлевка и Нехотеевка.

22 октября в результате обстрела в Шебекине под Белгородом погибли два мирных жителя. При попадании снарядов около 15 тысяч местных жителей временно остались без электричества.

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