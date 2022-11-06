«Наблюдаешь, как сгорает бизнес»: хозяйка магазина рассказала о пожаре в «Полигоне»

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Цветочный магазин «Флора» полностью сгорел в результате пожара в клубе-кафе «Полигон» в центре Костромы. Об этом сообщила хозяйка предприятия Ольга Димитриу.

По ее словам, спасти дело своей жизни она никак не могла.

— Я приехала где-то через час после начала пожара. Была до утра, но делать-то что? Стоишь и наблюдаешь просто, как сгорает бизнес. Дело жизни, плоды мечтания, — рассказала Димитриу.

Помимо цветов, женщина продавала мягкие игрушки. В результате пожара ее бизнес понес убытки в размере 10 миллионов рублей, передают «Известия».

В клубе-кафе «Полигон» произошла трагедия, которая унесла жизни 13 человек. Что произошло в здании клуба и кто может быть наказан за случившееся — в материале «Вечерней Москвы».

Власти региона объявили траур по погибшим при пожаре в клубе в Костроме 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия.

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев объяснил «ВМ», почему у погибших в костромском клубе «Полигон» был шанс выжить. Эксперт считает, что применение пиротехнического устройства вполне могло спровоцировать сильный пожар и обрушение кровли.