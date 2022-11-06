Автомобильное движение временно остановят на Крымском мосту 8 ноября

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Автомобильное движение на Крымском мосту будет прекращено 8 ноября с 04:00 до 16:00 по московскому времени из-за ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в Минтрансе РФ в воскресенье, 6 ноября.

— 8 ноября с 04:00 до 16:00 по Москве будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия было частично разрушено дорожное полотно.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, сколько времени потребуется на восстановление Крымского моста. Специалист по дорожному строительству Илья Иванов заявил, что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев.

При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что запуск движения транспорта по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируется 20 декабря