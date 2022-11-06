«Ты не имеешь права жить иначе»: Татьяна Клюева рассказала о сложных отношениях с сыном

Кадр из фильма Варвара-краса, длинная коса (1970)

В молодости Татьяна Клюева имела успешную карьеру актрисы и ей прочили великое будущее. Однако в один момент она выбрала семью, что перевернуло ее жизнь. Актриса рассказала о сложных взаимоотношениях с сыном Яном.

— Я очень страдала, хотя говорила совершенно противоположное. Муж уходил в море от 11 до 14 месяцев. Он говорил — не плакать, ни у кого ничего не просить, но если придут жены наших офицеров, как хочешь крутись, но помоги обязательно. Ты — жена командира, ты не имеешь права жить иначе, — вспоминает молодость Клюева.

За годы совместной жизни пара не решилась родить ребенка, а воспитывала сына артистки от первого брака. Яну ни в чем не отказывали, что негативно отразилось на его поведении в будущем. Сегодня сын знаменитости пытается отобрать у нее жилье.

Ян угрожал Клюевой, обещал посадить ее в тюрьму и оставить бездомной. По словам женщины, она изначально отдала сыну апартаменты в Севастополе. Позже он женился и еще дальше отдалился от матери. Однажды она обнаружила пропажу крупной суммы денег, передает StarHit.

До этого актриса Яна Поплавская на фоне скандала и волны осуждения в адрес журналистки и телеведущей Ксении Собчак рассказала о ее добром поступке. Что бы ни происходило сейчас, ответила артистка, эта история останется в ее памяти навсегда.