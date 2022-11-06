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Подача электроэнергии прекратилась во всех районах Херсона

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Подача электроэнергии прекратилась во всех районах Херсона
Фото: shutterstock

Во всех районах Херсона временно прервалась подача электроэнергии в дома. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Херсоноблэнерго» в воскресенье, 6 ноября.

— Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что (произошло — прим. «ВМ»), — цитирует сообщение РИА Новости.

Вооруженные силы Украины регулярно подвергают населенные пункты Херсонской области ракетным обстрелам. Зачастую удары приходятся по объектам инфраструктуры. Так, 6 ноября стало известно, что украинские военные обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию из комплексов HIMARS. В результате удара один снаряд попал в шлюз дамбы, есть разрушения.

До этого заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинская армия стягивает на Херсонское направление большое количество военной техники. Он отметил, что ВСУ действуют под кураторством США. По его словам, враг будет разбит, «и победа будет за Россией».

Кроме того, 2 ноября ВСУ выпустили 24 ракеты по Херсону. Российские системы противовоздушной обороны смогли сбить 21 из них.

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