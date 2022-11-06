Власти Херсонщины сообщили о стягивании военной техники ВСУ в регион

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия стягивает на Херсонское направление большое количество военной техники. Об этом заявил заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в воскресенье, 6 ноября.

— Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области... Колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, «Козак-2» 46-й ОДШБр укровермахта в районе Давыдов Брод Херсонской области, — написал Стремоусов в Telegram.

Он отметил, что ВСУ действуют под кураторством США. По его словам, враг будет разбит, «и победа будет за Россией».

Кроме того, Стремоусов добавил, что эвакуация мирных жителей Херсона продолжается. До этого замгубернатора заявил, что в городе объявлен круглосуточный комендантский час.

Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона необходимо вывезти из зоны боевых действий. Он также отметил действия волонтеров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва в направлении Херсона.