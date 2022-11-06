Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти Херсонщины сообщили о стягивании военной техники ВСУ в регион

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Власти Херсонщины сообщили о стягивании военной техники ВСУ в регион
Фото: Минобороны РФ

Украинская армия стягивает на Херсонское направление большое количество военной техники. Об этом заявил заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в воскресенье, 6 ноября.

— Значительные силы укровермахта стягиваются на подступах к Херсонской области... Колонна бронеавтомобилей VAB, Husky TSV, «Козак-2» 46-й ОДШБр укровермахта в районе Давыдов Брод Херсонской области, — написал Стремоусов в Telegram.

Он отметил, что ВСУ действуют под кураторством США. По его словам, враг будет разбит, «и победа будет за Россией».

Кроме того, Стремоусов добавил, что эвакуация мирных жителей Херсона продолжается. До этого замгубернатора заявил, что в городе объявлен круглосуточный комендантский час.

Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона необходимо вывезти из зоны боевых действий. Он также отметил действия волонтеров, которые помогают мирным жителям выбраться из опасных зон.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин рассказал «Вечерней Москве», чем обернется для ВСУ новая попытка прорыва в направлении Херсона.

Украина Армия Танки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте