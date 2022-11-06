«Как олигарх»: молодой муж Поплавской переписал все имущество на жену

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В конце октября российская актриса Яна Поплавская вышла во второй раз замуж — ее избранником стал радиоведущий Евгений Яковлев. Супруг на 15 лет младше жены, но пару это не смущает. Недавно стало известно, что молодой муж переписал все имущество на супругу.

Поплавская и Яковлев знают друг друга уже долгое время, но узаконить отношения решились только недавно. По словам актрисы, свадьба состоялась спустя 15 лет знакомства и семь лет совместной жизни.

На данный момент супруги заняты покупкой нового имущества. Так, у них появился новый дом, который, как и другую собственность, записывают на Поплавскую.

— Я все записываю на Яну, как олигарх. Шучу… Но просто все на Яну оформляем, — цитирует Яковлева КП.

До этого певица Алла Пугачева рассказала, почему разводилась со своими мужьями. Исполнительница всегда славилась не только своими вокальными данными, но и громкой, скандальной личной жизнью. Она была замужем пять раз. По словам артистки, она жертвовала своими партнерами ради построения успешной карьеры на сцене.