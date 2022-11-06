Интервалы движения поездов на Калужско-Рижской линии метро временно увеличены

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Интервалы движения поездов на северном участке Калужско-Рижской линии метро были временно увеличены из-за проверки инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в воскресенье, 6 ноября.

— На северном участке Калужско-Рижской линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки инфраструктуры, — говорится в сообщении.

С 4 по 8 ноября закрыт участок Калужско-Рижской линии столичного метрополитена «Октябрьская» — «Новые Черемушки». Это связано с обеспечением безопасности на время строительства будущей Троицкой ветки метрополитена.

На время ограничений более 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров будут помогать москвичам. Кроме того, для удобства гостей и жителей столицы в метро разместили более 300 плакатов и свыше 300 указателей для автобусов КМ.

Накануне стало известно, что почти 150 тысяч пассажиров перевезли бесплатные компенсационные автобусы с момента закрытия участка Калужско-Рижской линии метро. На время ограничений на станциях «Новые Черемушки» и «Октябрьская» бесплатно раздают чай, печенье и шоколад.