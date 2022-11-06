Специалисты начали восстановление электроснабжения в Херсоне

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В Херсоне и нескольких районах области возобновилась подача электроэнергии и водоснабжения после теракта на линии электропередачи. Об этом сообщил в воскресенье, 6 ноября, представитель компании «Херсоноблэнерго».

— Да, в ряде районов города и области подача электричества восстановлена, специалисты проводят переподключение, — сказал он.

На данный момент специалисты заняты восстановлением водоснабжения и канализации. Для этого проводится подключение насосов к альтернативным источникам энергии. Для обеспечения домов электричеством город перешел на собственную генерацию энергии. Восстановление ЛЭП еще не окончено, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что во всех районах Херсона временно прервалась подача электроэнергии в дома. Аналогичная ситуация наблюдалась и в области, где без электричества осталось более чем 10 населенных пунктов. Подача энергии остановилась после теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка. Для устранения последствий диверсии была задействована бригада экстренных служб.