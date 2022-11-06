Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Специалисты начали восстановление электроснабжения в Херсоне

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Специалисты начали восстановление электроснабжения в Херсоне
Фото: shutterstock

В Херсоне и нескольких районах области возобновилась подача электроэнергии и водоснабжения после теракта на линии электропередачи. Об этом сообщил в воскресенье, 6 ноября, представитель компании «Херсоноблэнерго».

— Да, в ряде районов города и области подача электричества восстановлена, специалисты проводят переподключение, — сказал он.

На данный момент специалисты заняты восстановлением водоснабжения и канализации. Для этого проводится подключение насосов к альтернативным источникам энергии. Для обеспечения домов электричеством город перешел на собственную генерацию энергии. Восстановление ЛЭП еще не окончено, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что во всех районах Херсона временно прервалась подача электроэнергии в дома. Аналогичная ситуация наблюдалась и в области, где без электричества осталось более чем 10 населенных пунктов. Подача энергии остановилась после теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка. Для устранения последствий диверсии была задействована бригада экстренных служб.

Электричество Регионы Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте