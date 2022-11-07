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Украинские войска выпустили шесть снарядов по центру Донецка

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Украинские войска выпустили шесть снарядов по центру Донецка
Фото: shutterstock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 7 ноября, обстреляли центр Донецка из артиллерии «натовского» калибра 155 миллиметров. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

— Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:13 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк. Выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, — сказано в Telegram-канале.

6 ноября в более чем 10 населенных пунктах Херсонской области была отключена подача электроэнергии после теракта на линии электропередачи Берислав — Каховка. На данный момент специалисты устраняют последствия диверсии.

Вооруженные силы Украины регулярно подвергают населенные пункты Херсонской области ракетным обстрелам. Зачастую удары приходятся по объектам инфраструктуры. Так, 6 ноября стало известно, что украинские военные обстреляли Каховскую гидроэлектростанцию из комплексов HIMARS. В результате удара один снаряд попал в шлюз дамбы, есть разрушения.

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