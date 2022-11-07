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WP: Отказ Зеленского от переговоров с Россией может «утомить Украиной» его союзников

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: Отказ Зеленского от переговоров с Россией может «утомить Украиной» его союзников
Фото: president.gov.ua

Отказ президента Украины Владимира Зеленского в проведении мирных переговоров с Россией может привести к тому, что западные союзники устанут от текущей ситуации. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщила газета Washington Post.

По данным издания, американские чиновники в частном порядке предупредили Киев о необходимости в проведении переговоров. По их словам, украинское руководство должно дать сигнал о готовности в продолжении процедуры и поиску мирных решений конфликта.

На данный момент среди союзников Украины наблюдается ослабление позиции в вопросе проведения переговоров. Это связано с экономическими последствиями, которые усугубляются при затягивании конфликта.

Накануне сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. Уточняется, что чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что подобные заявления являются лишь попыткой умерить пыл украинского лидера, который в последнее время перестал слушать своих заокеанских покровителей. По его словам, США хотят повлиять на «неадекватного Зеленского».

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