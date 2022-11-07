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Rolling Stone: Трамп пытается выведать у республиканцев планы на импичмент Байдена

Полина Долганова
В мире
Rolling Stone: Трамп пытается выведать у республиканцев планы на импичмент Байдена
Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Экс-лидер США Дональд Трамп интересуется мнениями республиканцев относительно вынесения импичмента американскому президенту Джо Байдену. Об этом в понедельник, 7 ноября, пишет издание Rolling Stone.

По данным источников портала, за последнее время Трамп несколько раз спрашивал у коллег по партии, как долго займет процесс расследования для вынесения импичмента Байдену и как они относятся к этой инициативе.

По словам одного из собеседников издания, бывший президент США заявлял, что Байден заслуживает импичмента.

В материале также говорится, что некоторые республиканцы поддерживают эту идею. В частности, «за» высказались представитель американского конгресса Марджори Тейлор Грин и член палаты представителей Мэтт Гетц.

В статье отмечается, что контакты Трампа с его коллегами говорят о его сохранившемся влиянии на партию и о власти, которую он может приобрести в том случае, если его однопартийцы получат достаточное количество мест на промежуточных выборах.

Недавно бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что его государство сможет просуществовать еще два года, тем самым намекая на несостоятельность администрации действующего главы Джо Байдена.

Импичмент Джо Байден Дональд Трамп США
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