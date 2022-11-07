«Какая-то использованная»: Милохин резко раскритиковал внешность Карнавал

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Блогер Даня Милохин заявил, что не стал бы заводить отношения со своей коллегой по цеху Валей Карнавал.

— Мы как две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Не могу сейчас слово подобрать, но скажу довольно жестко. Для меня она какая-то использованная, — заявил молодой человек.

Позже он поспешил извиниться за свои слова и сообщил, что не хотел обидеть девушку. По словам Милохина, внешность Карнавал не кажется ему привлекательной.

25 октября Милохин покинул ледовое телевизионное шоу «Ледниковый период». Причиной ухода с проекта, по словам юноши, стала общая усталость от съемок и отсутствие сил. Блогер добавил, что не видит смысла в своем дальнейшем участии в проекте о фигурном катании.

До этого российский режиссер Никита Михалков обрушился с критикой на Милохина, который во время телеэфира продемонстрировал незнание географии родной страны. Именитого артиста возмутил тот факт, что во время одного из эфиров для Милохина стало открытием, что Сахалин является российским островом.