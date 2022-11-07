Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Какая-то использованная»: Милохин резко раскритиковал внешность Карнавал

Полина Долганова
Общество
«Какая-то использованная»: Милохин резко раскритиковал внешность Карнавал
Фото: Youtube / ШАСТУН

Блогер Даня Милохин заявил, что не стал бы заводить отношения со своей коллегой по цеху Валей Карнавал.

— Мы как две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Не могу сейчас слово подобрать, но скажу довольно жестко. Для меня она какая-то использованная, — заявил молодой человек.

Позже он поспешил извиниться за свои слова и сообщил, что не хотел обидеть девушку. По словам Милохина, внешность Карнавал не кажется ему привлекательной.

25 октября Милохин покинул ледовое телевизионное шоу «Ледниковый период». Причиной ухода с проекта, по словам юноши, стала общая усталость от съемок и отсутствие сил. Блогер добавил, что не видит смысла в своем дальнейшем участии в проекте о фигурном катании.

До этого российский режиссер Никита Михалков обрушился с критикой на Милохина, который во время телеэфира продемонстрировал незнание географии родной страны. Именитого артиста возмутил тот факт, что во время одного из эфиров для Милохина стало открытием, что Сахалин является российским островом.

Знаменитости внешность Даня Милохин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте