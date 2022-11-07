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Эксперт Огар: Республиканцы в случае победы на выборах подтолкнут Украину к переговорам

Георгий Соланович
В мире
Эксперт Огар: Республиканцы в случае победы на выборах подтолкнут Украину к переговорам
Фото: shutterstock

Республиканская партия в случае победы на выборах в конгресс США подтолкнет Киев к переговорам с Москвой, заявил французский полковник в отставке Жак Огар.

Основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты конгресса пройдет во вторник, 8 ноября.

— Если выиграют республиканцы, они менее заинтересованы в войне, чем господин (президент США Джо — прим. «ВМ») Байден и его правительство демократов. Если республиканцы выиграют, они затормозят помощь, предоставляемую Украине, — считает Огар.

Он отметил, что страны Евросоюза уже разделились во мнениях по вопросу поддержки Украины. Если Киев останется без поддержки Европы и Штатов одновременно, то он будет вынужден сесть за стол переговоров, передает РИА Новости.

5 ноября Байден поделился с журналистами «хорошим предчувствием» относительно шансов Демократической партии на выигрыш в выборах в конгресс. Глава Белого дома уверен, что его однопартийцам удастся обойти республиканцев и занять большинство в обеих палатах парламента — сенате и палате представителей.

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