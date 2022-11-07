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Стюардесса рассказала, почему стоит отказаться от употребления томатного сока во время полета

Александр Афонин

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Еда
Общество
Стюардесса рассказала, почему стоит отказаться от употребления томатного сока во время полета
Фото: shutterstock

На высоте 10 тысяч метров вкус некоторых жидкостей может существенно измениться, однако одним из исключений является томатный сок, что объясняет популярность этого напитка среди пассажиров. Об этом сообщила стюардесса American Airlines Андреа Сонг.

Изменения во вкусе еды и напитков связаны с сухим воздухом и давлением во время полета. Под влиянием подобных факторов вкусовые рецепторы изменяются. Однако томатный сок является исключением из правил.

Однако злоупотреблять соком не стоит. По словам члена экипажа American Airlines, напиток содержит большое количество соли. Из-за переизбытка натрия во время полета человек может столкнуться с отеками ног, передает Maxim.

До этого врач-терапевт Татьяна Романенко сообщила, что появление отеков может предупредить человека о наличии сердечной недостаточности, проблем с почками и гипотиреозе. По ее словам, подобная реакция организма может быть вызвана снижением выделительной функции органа.

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