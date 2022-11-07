«Хотим видеть вас за решеткой»: в Сети раскритиковали фон дер Ляйен после слов о поддержке Киева

Фото: flickr/european_parliament

Пользователи Сети раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после ее публикации о разработке пакета финансовой помощи Киеву в следующем году. Свое мнение на этот счет граждане выразили в социальной сети Twitter.

Так, пользователь adrianistancu поинтересовался, кто останется на стороне Европы предстоящей зимой, если поддержка направлена на Украину.

В свою очередь Alfa_Bonacci спросил у фон дер Ляйен, «что случилось с Минскими соглашениями».

— Вы один из худших лидеров ЕС на моей памяти. Просто ужасно, — написал DanVMaul.

— Ежедневное напоминание о том, что мы хотим видеть вас за решеткой, — заключил Reinhold511.

Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, в том числе три миллиарда на военную помощь. В эту сумму не входят прямые поставки оружия от членов ЕС. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он добавил, что помощь Киеву со стороны ЕС необходимо еще наращивать.

25 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала целью Евросоюза конфискацию активов России.