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В Госдуме одобрили тюремный срок за создание НКО, посягающей на личность и права граждан

Александр Афонин
Общество
В Госдуме одобрили тюремный срок за создание НКО, посягающей на личность и права граждан
Фото: Пресс-служба Госдумы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил ко второму чтению поправку в Уголовный кодекс, согласно которой создание некоммерческой организации (НКО), которая будет призывать к отказу от исполнения гражданских обязанностей, будет грозить создателям тюремным сроком. Решение было принято в понедельник, 7 ноября.

Изменения будут внесены в статью УК «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». В случае выявления нарушения создателям НКО грозит лишение свободы сроком до шести лет или принудительные работы на срок до пяти лет.

Кроме того, изменения в законе ужесточат ответственность за создание религиозного или общественного объединения. В случае выявления фактов насилия над гражданами руководству организаций грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы до семи лет, передает ТАСС.

До этого депутат Государственной думы Василий Власов заявил, что в России необходимо ввести обязательное наличие устройств проверки цен по штрихкоду в торговых объектах. Это касается точек, чья площадь составляет 100 квадратных метров и более.

Госдума Законы Некоммерческие организации (НКО)
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