Тренер подмосковного бассейна, в котором погибла девочка, предстанет перед судом

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Бывший тренер по синхронному плаванию из подмосковного бассейна, в котором во время тренировки погибла девочка, предстанет перед судом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 7 ноября.

По ее словам, женщину обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». По версии следствия, женщина не обеспечила должных мер безопасности при проведении занятия, в результате чего 14-летняя девочка погибла.

Во время расследования специалисты изучили организационную документацию, записи с видеокамер, а также отчет судебно-медицинской экспертизы. На данный момент собрана достаточная доказательная база и дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Трагедия, о которой идет речь, произошла в Подольском бассейне 18 сентября. Одной из юных спортсменок стало плохо во время заплыва, и она ушла под воду. Тренер вытащила пострадавшую на поверхность, но спасти 14-летнего подростка не удалось.