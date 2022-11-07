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Дептранс рассказал о первом рабочем дне на закрытом участке Калужско-Рижской линии метро

Георгий Соланович
Город
Дептранс рассказал о первом рабочем дне на закрытом участке Калужско-Рижской линии метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В первый рабочий день ограничений на участке Калужско-Рижской линии метро Москвы «Октябрьская» — «Новые Черемушки» на компенсирующий маршрут вышло около 130 автобусов, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 7 ноября.

— Вдоль закрытого участка в час пик ездили около 130 бесплатных автобусов большого класса с интервалом меньше минуты. Все станции метро утром работали штатно — сотрудники помогали пассажирам построить маршрут, — говорится в сообщении.

Вечером пассажиропоток больше, и автобусы КМ будут переполнены. В этом ключе в департаменте призвали пользоваться альтернативными маршрутами: Сокольнической, Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой линиями метро, Московским центральным кольцом (МЦК), а также трамваями № 14 и 26.

Участок Калужско-Рижской линии столичного метрополитена «Октябрьская» — «Новые Черемушки» закрыт с 4 по 8 ноября. Это связано с обеспечением безопасности на время строительства будущей Троицкой ветки метрополитена.

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