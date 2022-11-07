Новые рты ослабляют экономику: чем на самом деле грозит США наплыв мигрантов

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Мигрантов из Мексики, которые незаконно пересекают границу с США, назвали главным преступлением президента США Джо Байдена. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как давно проблема мигрантов является острой для населения Соединенных Штатов и в чем главная опасность наплыва граждан из других государств.

Не впервые в США

Политолог Иван Мезюхо поделился мнением, что Джо Байден — не первый президент, которого обвиняют в подобном упущении.

— В наплыве мигрантов обвиняли и Трампа, даже несмотря на то что он строил забор на границе с Мексикой. Его оппоненты утверждали, что этот забор не прочный и вовсе не соответствует демократическим принципам, — рассказал политолог.

Еще одно мнение на эту тему выразил политолог Сергей Маркелов. По его словам, прежде мигранты не вызывали негодования у населения, потому что общая ситуация в стране была более стабильной, чем сейчас.

— Америка всегда позиционировала себя, как открытая страна. Но, учитывая то, что сейчас сами американцы переживают не лучшие времена, люди начинают негодовать о том, что им не нужны потоки беднейшего населения, — пояснил собеседник «ВМ».

Он отметил, что в таком положении проблема миграции из фоновой приобретает ключевое значение.

— Еще полгода назад мигранты были обыденностью и не особо беспокоили людей, но в текущей ситуации мигранты становятся критичной темой для действующей власти, потому что способствуют негативным настроениям, — заметил политолог.

В чем главная опасность

По словам Мезюхо, неконтролируемая миграция в Америке может грозить ухудшением социально-экономического состояния страны и усугублением нерешенных социально-экономических проблем.

— Даже несмотря на то, что население страны состоит из мигрантов, неконтролируемый наплыв граждан других государств может заметно отразиться на этих аспектах, — подчеркнул политолог.

В свою очередь Маркелов отметил, что главная опасность мигрантов заключается в том, что общий фон в стране способствует негативной реакции на миграцию граждан.

— На фоне имеющихся трендов ослабления экономики США, неэффективной системы управления, инфляции и запутанной политики действующего президента, тема миграции становится триггерной, — объяснил политолог.

Он заключил, что, по мнению людей, «новые рты» будут способствовать ослаблению экономики страны, а не ее укреплению.