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Москвичи смогут увидеть финальную стадию полного лунного затмения 8 ноября

Полина Долганова
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Москвичи смогут увидеть финальную стадию полного лунного затмения 8 ноября
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Полное лунное затмение ожидается 8 ноября, оно начнется в 11:01 и будет длиться до 17:56. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Своей пиковой фазы явление достигнет в 13:59. При этом москвичам эта часть затмения видна не будет.

— В Москве практически все время затмения Луна находится под горизонтом. Она покажется над ним только к концу полутеневых фаз затмения, да и то всего на полчаса (с 16:29 до 16:56), — говорится в сообщении.

Полностью насладиться явлением смогут жители востока России, запада Северной Америки и севера Гренландии.

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как обезопасить зрение от агрессивных лучей при солнечном затмении. По ее словам, на Солнце нельзя смотреть через солнцезащитные очки, затемненные поверхности, рентгеновские снимки и другие тонированные предметы. Подходят для наблюдения за затмением закопченные стекла, специальные очки, задерживающие ультрафиолет и инфракрасные излучения, маска для сварки или специальный фильтр.

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