«Какие-то фейки»: мать Собчак прокомментировала возвращение дочери в Россию

Фото: roscongress / Александр Черезов

Сенатор России Людмила Нарусова прокомментировала сообщения, согласно которым ее дочь, телеведущая Ксения Собчак, вернулась обратно в страну. Политик отказалась предоставить какую-либо информацию по этому поводу.

— Вы звоните сенатору и спрашиваете меня не о работе, а о каких-то фейках. Без комментариев, — цитирует Нарусову Пятый канал.

До этого «Вечерней Москве» сообщили, что телеведущая и журналистка Ксения Собчак, по неподтвержденным данным, вернулась в Россию. Очевидцы заметили ее, когда она переходила через границу в Псковской области.

Российская телеведущая выехала из страны 27 октября. Подобное решение было связано с задержанием коммерческого директора холдинга «Осторожно Media» Кирилла Суханова по подозрению в вымогательстве. Позже в доме Собчак прошли обыски.

После отъезда знаменитости ее особняк остался пустовать. «Вечерняя Москва» разбиралась, что будет с недвижимостью журналистки. Так, дом строился по индивидуальному проекту, это повышает цену, однако Собчак наверняка прилично сэкономила на строительных расходах, приобретая материалы по бартеру.