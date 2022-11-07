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Суд оставил в СИЗО подозреваемого по делу о теракте на Крымском мосту

Степан Жирнов
Происшествия
Суд оставил в СИЗО подозреваемого по делу о теракте на Крымском мосту
Фото: shutterstock

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под стражу Олега Антипова, который проходит подозреваемым по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 7 ноября.

По словам пресс-службы, апелляционную жалобу со стороны обвиняемого оставили без удовлетворения. Антипов останется в СИЗО до 8 декабря 2022 года.

Подозреваемых по делу о теракте на Крымском мосту арестовали 15 октября. Помимо Антипова, в СИЗО отправились Александр Былин и Дмитрий Тяжелых. Их обвиняют в совершении террористического акта.

Мосгорсуд 31 октября уже вынес похожее решение, только уже в отношении Тяжелых. Обвиняемый также остался под стражей, несмотря на поданную жалобу.

Еще пятерых фигурантов по этому же делу арестовали в Симферополе 13 октября.

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