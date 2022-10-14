Суд в Симферополе арестовал пятерых фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

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Киевский районный суд Симферополя отправил под арест пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил «Интерфаксу» источник.

— В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 декабря, — рассказал он.

Уточняется, что речь идет о Георгии Азатьяне, Артеме Азатьяне, Артуре Терчаняне, Владимире Злобе и Романе Соломко.

Адвокаты двух фигурантов подтвердили факт избрания их подзащитным меры пресечения, но отказались комментировать иные подробности дела.

13 октября уголовное дело о пособничестве в осуществлении теракта на Крымском мосту возбудили в Армении. Уточняется, что решение о возбуждении дела Служба национальной безопасности республики приняла из-за контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна.

12 октября Федеральная служба безопасности установила организатора теракта на Крымском мосту. Им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Путин сообщил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. По его словам, произошедшее на Крымском мосту является терактом, который организовали украинские спецслужбы.