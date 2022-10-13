Уголовное дело о пособничестве в теракте на Крымском мосту возбудили в Армении

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Уголовное дело о пособничестве в осуществлении теракта на Крымском мосту возбудили в Армении. Об этом в четверг, 13 октября, сообщили в пресс-службе Службы национальной безопасности Армении.

— Было инициировано уголовное производство, в рамках которого были проведены допросы, выемки и другие следственные и процессуальные действия, — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение о возбуждении дела СНБ республики приняла из-за контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС. Подчеркивается, что подобное является явным оказанием содействия международному терроризму, передает РБК.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна.

12 октября Федеральная служба безопасности установила организатора теракта на Крымском мосту. Им, как уточняется, оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Путин сообщил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ. По словам главы государства, произошедшее на Крымском мосту является терактом, который организовали спецслужбы Украины.