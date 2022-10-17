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Троих россиян арестовали по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Басманного районного суда в понедельник, 17 октября.

Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых заключены под стражу до 8 декабря 2022 года. Им предъявлено обвинение в совершении террористического акта.

Еще пятерых фигурантов по этому же делу арестовали в Симферополе 13 октября.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию топливных цистерн находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате случившегося произошло частичное разрушение дорожного полотна.

Вскоре Путин сообщил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России. По его словам, произошедшее на Крымском мосту является терактом, который организовали украинские спецслужбы.

12 октября Федеральная служба безопасности установила организатора теракта на Крымском мосту. Им оказался глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

13 октября уголовное дело о пособничестве в осуществлении теракта на Крымском мосту возбудили в Армении. Уточняется, что решение о возбуждении дела Служба национальной безопасности республики приняла из-за контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС.