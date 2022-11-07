Количество жертв обрушения балкона в Сочи выросло до трех

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Количество погибших в результате обрушения балкона в Сочи выросло до трех. Об этом стало известно в понедельник, 7 ноября.

Один из пострадавших в результате обрушения балкона пятиэтажного дома скончался в больнице от полученных травм, сообщает ТАСС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 6 ноября в Центральном районе Сочи на улице Донской. Двое мужчин и женщина вышли на балкон арендованной квартиры на пятом этаже, после чего произошло обрушение конструкции. 60-летний мужчина и 37-летняя женщина скончались на месте от полученных травм. Еще одного пострадавшего, 46-летнего мужчину, привезли в больницу в тяжелом состоянии. Именно он скончался 7 ноября в медицинском учреждении.

По факту обрушения балкона было возбуждено уголовное дело.