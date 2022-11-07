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Министр обороны Украины заявил о прибытии в страну ПВО NASAMS и Aspide

Евгений Белоусов

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Министр обороны Украины заявил о прибытии в страну ПВО NASAMS и Aspide
Фото: shutterstock

Системы противовоздушной обороны NASAMS и Aspide прибыли на Украину. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

— Системы NASAMS и Aspide прибыли на Украину! — передает слова украинского министра РИА Новости.

Недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз (ЕС) уже потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, в том числе три миллиарда на военную помощь. Тем не менее он добавил, что помощь Киеву со стороны ЕС необходимо еще наращивать.

Washington Post сообщила, что ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества.

До этого сообщалось, что профильный комитет палаты представителей американского Конгресса внес поправки в собственный проект оборонного бюджета государства на 2023 год, увеличив его на 37 миллиардов долларов, включая повышение военной помощи Украине до одного миллиарда долларов.

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