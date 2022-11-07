Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Православная церковь 10 ноября почитает память Святой Параскевы. Ее имя стали соединять с именем богини Пятницы, которая покровительствует женщинам. По этой причине неделю, на которую выпадало 10 ноября, в народе называли Пятницкой.

Считается, что тот, кто много смеется 10 ноября, тот будет долго плакать. В этот день рекомендуется не веселиться и вести себя сдержанно. Также в этот день не стоит мыть полы, иначе в другой жизни придется не сладко. Кроме того, запрещается чистить дымоход — это может привести к несчастью. Беременным женщинам не стоит давать кому-либо деньги в долг. Таким образом судьба будущего малыша может оказаться в чужих руках.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как правильно вести себя в День Параскевы Пятницы, 10 ноября

Приметы погоды:

Если иней на деревьях — это к морозу.

Утренний туман приведет к оттепели.

Пока все листья с вишни не опадут, зима не придет.

Увиденная в этот день белка означает скорое потепление.

Именины отмечают: Анна, Арсений, Афанасий, Валентина, Георгий, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Тимофей