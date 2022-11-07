Стали известны дата и место похорон создателя «Ласкового мая» Кузнецова

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Советского и российского композитора и поэта, создателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова похоронят 13 ноября. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщил его помощник Ринат Масягутов.

По его словам, автора хита «Белые розы» похоронят в Оренбурге, где он и скончался, передает ТАСС.

Кузнецов скончался 7 ноября в Оренбурге в возрасте 58 лет. Совсем недавно он провел в этом городе концерт в память об ушедшем из жизни в этом году певце Юрии Шатунове.

Недавно продюсер Андрей Разин пообещал, что через три месяца все материалы, связанные с Юрием Шатуновым и группой «Ласковый май», заблокируют и удалят из интернета. Видеоролики останутся только на двух YouTube-каналах, а запрет будет касаться федеральных телеканалов и радиостанций.

До этого Разин рассказал о воссоздании группы через несколько месяцев после смерти ее лидера Шатунова. По его словам, «Ласковый май» будет создан заново — с молодыми участниками. Он уточнил, что для коллектива сделают персональный аккаунт в социальных сетях.