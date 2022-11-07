Стоимость нефти марки Brent превысила 99 долларов за баррель впервые с 30 августа

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Биржевая цена нефти марки Brent превысила 99 долларов за баррель впервые с 30 августа. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, на 18:33 по московскому времени стоимость нефти составляла 99,09 доллара за баррель. Однако в 18:55 цена Brent равнялась 98,76 долларов за баррель. При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре этого года растет на 0,36 процента — до 92,97 долларов за баррель, пишет ТАСС.

Недавно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может сохранить заинтересованность в экспорте энергоресурсов даже после введения ценового потолка на российскую продукцию соответствующего порядка. По его мнению, Россия нуждается в экспорте энергоносителей для продолжения функционирования своей экономики и финансирования специальной военной операции на Украине.

Действительно ли Россия сохранит интерес к экспорту нефти после введения потолка цен, выясняла «Вечерняя Москва». По мнению аналитика, международного эксперта рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова, это вполне возможно, однако поставки продолжатся только в те страны, которые не поддержат идею потолка цен.