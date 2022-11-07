Отбросивший упавшие в окоп гранаты ВСУ российский солдат выжил

Фото: Минобороны РФ

Российский военнослужащий, который дважды отбросил упавшие в окоп украинские гранаты, смог выжить. Об этом рассказали его сослуживцы в понедельник, 7 ноября.

По их словам, инцидент произошел еще в марте этого года рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области, а на видео попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России. В результате атаки коптера мужчина все же получил ранения.

— Вопреки домыслам и обсуждениям — боец жив и уже давно здоров, — приводит слова сослуживца солдата «Московский комсомолец».

До этого в Сети появились кадры, на которых показаны действия со стороны украинского беспилотника. На них видно, как российский солдат лежит в окопе и в один момент на него спускают гранату. Он не растерялся, спокойно взял ее и отбросил в сторону. После этого военный сменил место своего расположения.

Позже попытка бомбардировки повторилась. Как и в первый раз, военнослужащий спокойно взял и отбросил снаряд, но взрыв произошел практически сразу.

Недавно российские военнослужащие ликвидировали до 200 человек из личного состава Вооруженных сил Украины на Купянском направлении спецоперации. Кроме того, солдаты России остановили наступление в районе Новоселовского в ЛНР.