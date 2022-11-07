Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Отбросивший упавшие в окоп гранаты ВСУ российский солдат выжил

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Отбросивший упавшие в окоп гранаты ВСУ российский солдат выжил
Фото: Минобороны РФ

Российский военнослужащий, который дважды отбросил упавшие в окоп украинские гранаты, смог выжить. Об этом рассказали его сослуживцы в понедельник, 7 ноября.

По их словам, инцидент произошел еще в марте этого года рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области, а на видео попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС России. В результате атаки коптера мужчина все же получил ранения.

— Вопреки домыслам и обсуждениям — боец жив и уже давно здоров, — приводит слова сослуживца солдата «Московский комсомолец».

До этого в Сети появились кадры, на которых показаны действия со стороны украинского беспилотника. На них видно, как российский солдат лежит в окопе и в один момент на него спускают гранату. Он не растерялся, спокойно взял ее и отбросил в сторону. После этого военный сменил место своего расположения.

Позже попытка бомбардировки повторилась. Как и в первый раз, военнослужащий спокойно взял и отбросил снаряд, но взрыв произошел практически сразу.

Недавно российские военнослужащие ликвидировали до 200 человек из личного состава Вооруженных сил Украины на Купянском направлении спецоперации. Кроме того, солдаты России остановили наступление в районе Новоселовского в ЛНР.

Украина Спецоперации Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте