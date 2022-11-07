Самолет из Стамбула совершил аварийную посадку в Сочи из-за разгерметизации салона

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Самолет, который следовал из Стамбула в Екатеринбург, благополучно приземлился в Сочи. Об этом сообщили в понедельник, 7 ноября, в экстренных службах.

— Сел благополучно, — сказали в аварийных службах, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что самолет рейса Стамбул — Екатеринбург со 100 пассажирами на борту готовится к аварийной посадке из-за разгерметизации салона. На борту воздушного судна находятся 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Уточняется, что сейчас самолет вырабатывает топливо над морем.

4 ноября самолет компании «Ютэйр», следовавший из Грозного в Москву, подал сигнал бедствия и экстренно сел в Махачкале. Воздушное судно успешно совершило посадку в аэропорту столицы республики Дагестан.

Кроме того, в аэропорту в Иркутске у самолета 2 ноября заклинило тормоза во время посадки. Из-за данной поломки у лайнера Airbus A320 «Уральских авиалиний» лопнули четыре колеса, и самолет «намертво» встал на взлетно-посадочной полосе.

В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент случился во время посадки рейса Душанбе — Иркутск.