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Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

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Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Фото: shutterstock

Воздушную тревогу объявили вечером в понедельник, 7 ноября, в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской украинских областях. Это следует из данных онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

Воздушная тревога также прозвучала на подконтрольной Украине территории Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Утром 7 ноября воздушную тревогу объявили в пяти украинских областях: Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также воздушная тревога была объявлена на подконтрольной Украине части Запорожской области.

5 ноября воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, включая Киевскую область. Сирена звучала в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях.

4 ноября воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Также тревога была объявлена на подконтрольной Украине части Запорожской области.

Президент России Владимир Путин назвал удары по украинской инфраструктуре «отчасти ответом» на атаку ВСУ на Севастополь и Черноморский флот.

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