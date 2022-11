Ученые назвали продукты, которые продлят жизнь при больном сердце

Фото: depositphotos

Ученые посоветовали людям с больным сердцем употреблять продукты, которые богаты альфа-линоленовой кислотой (разновидность омега-3 жирных кислот). Они оказывают позитивное действие на сосудистую ткань и состояние сердечной мышцы.

— Добавление в рацион множества продуктов с омега-3 жирными кислотами позволит продлить жизнь людям с болезнями сердца и сосудов, — рассказали эксперты.

К ним относятся льняное масло, скумбрия, лосось, яичные желтки.

Согласно приведенным данным, люди, которые включают в рацион продукты с высоким содержанием альфа-линоленовой кислоты подвергаются меньшему риску смерти из-за осложнений сердечно-сосудистых патологий. Для ее восполнения в организме особенно хороши грецкие орехи, отметили исследователи в статье на портале Eat this, not that!.

Диетолог Мария Лаврова рассказала «Вечерней Москве», как частое употребление колы может продлить жизнь. Жительница штата Миссури, США, Хуанита Лорейн По на днях отметила свое 101-летие. Прожить долгую жизнь, по словам самой американки, ей помогли полноценный сон, смена деятельности и большая любовь к сладкой газировке — коле.

По словам специалиста, изначально кола являлась лекарственным средством, которое использовалось в борьбе с мужской дисфункцией и нервными болезнями.