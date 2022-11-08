Эксперт Коростелев рассказал, что нельзя писать в популярных мессенджерах

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Удаленные переписки в мессенджерах могут «всплыть», поэтому ничего из того, что бы человек хотел скрыть или не афишировать, писать не нужно, невзирая на все заверения в безопасности. Об этом сообщил эксперт по информационной безопасности Павел Коростелев.

Он отметил, что пользователям необходимо сохранять бдительность и не фиксировать важную информацию в электронном виде и не писать «двусмысленные» сообщения, которые могут быть истолкованы превратно.

Эксперт сообщил, что злоумышленник может достать удаленные части переписок из бэкапов. В этих случаях должно помочь удаление переписок на устройстве, подчеркнул Коростелев в беседе с РИА Новости.

5 ноября сообщалось, что функция расшифровки видеосообщений в Telegram стала доступна пользователям с премиум-подпиской. Премиум-пользователи смогут мгновенно переводить в текст речь из видео благодаря новой функции.

3 ноября в мессенджере WhatsApp* начали тестировать функцию, которая позволяет пользователям отправлять сообщения самому себе. В настоящее время опция доступна в тестовом режиме для iOS и Android.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.