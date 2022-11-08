Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптики сообщили о дождливой погоде в Москве 8 ноября

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики сообщили о дождливой погоде в Москве 8 ноября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во вторник, 8 ноября, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс два–четыре градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне двух–трех градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

На текущей неделе в столице ожидается теплая облачная погода, местами могут пройти небольшие дожди. Во вторник, 8 ноября, столбики термометров покажут четыре–шесть градусов выше нуля. Со среды, 9 ноября, воздух в столице начнет прогреваться. В этот день ожидается от плюс шести до восьми градусов.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температурная вспышка ожидается в столице на этой неделе. Он отметил, что столбики термометров днем достигнут отметки 10 градусов тепла.

Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте