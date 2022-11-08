Синоптики сообщили о дождливой погоде в Москве 8 ноября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во вторник, 8 ноября, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс два–четыре градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне двух–трех градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2–5 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

На текущей неделе в столице ожидается теплая облачная погода, местами могут пройти небольшие дожди. Во вторник, 8 ноября, столбики термометров покажут четыре–шесть градусов выше нуля. Со среды, 9 ноября, воздух в столице начнет прогреваться. В этот день ожидается от плюс шести до восьми градусов.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температурная вспышка ожидается в столице на этой неделе. Он отметил, что столбики термометров днем достигнут отметки 10 градусов тепла.